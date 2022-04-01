Мбаппе возмутила шутка букмекерской компании о его отце

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал букмекерскую контору Winamax за шутку о его отце.

Компания выложила фотографию болельщика, обнажившего свои ягодицы в порыве радости, и подписала её так: «Уилфрид Мбаппе после гола своего сына в ворота Южной Африки».

Нападающий сборной Франции не оценил такого юмора и попросил проявить уважение, посетовав на то, что в сети нет никаких рамок.

Напомним, во вторник, 29 марта, французы одолели ЮАР в товарищеском матче (5:0), а Мбаппе сделал дубль.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний Мбаппе провёл 26 матчей, отметившись 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт форварда с парижанами заканчивается летом нынешнего года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».