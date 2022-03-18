Дешам не вызвал Жиру на товарищеские матчи сборной Франции

Наставник французской сборной Дидье Дешам не стал вызывать Оливье Жиру на матчи сборной Франции в конце марта. Двадцать пятого марта чемпионы мира сразятся с Кот-д'Ивуар, а через четыре дня сразятся со своими давними обидчиками - сборной ЮАР. Жиру отлично проявляет себя в матчах за «Милан» и Дешам замечает это, но не приглашает того.

- Жиру хорошо играет в «Милане». Он забивает важные мячи. Но я отлично знаю, на что он способен. Жиру остается в моем распоряжении, я всегда могу вызвать его. Мне надо посмотреть и других игроков, - пояснил наставник французской сборной, слова которого цитирует ITASportPress.