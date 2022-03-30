Мбаппе установил новый рекорд сборной Франции

Национальная команда Франции забила пять безответных мячей в ворота ЮАР в товарищеском матче, поквитавшись за давнее поражение на чемпионате мира 2010 года, приведшее к вылету команды из того турнира. Два мяча из пяти забил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Помимо этого, самый грозный нападающий французского футбола сделал еще и результативную передачу.

Как выяснилось, Мбаппе отмечается результативными передачами уже в пяти матчах кряду, и это - новый рекорд сборной Франции. Ранее еще ни разу ни одному из игроков «трехцветных» не удавалось собрать столь продолжительную серию результативных передач.

Мбаппе дебютировал в сборной Франции ровно пять лет тому назад - в марте 2017 года.