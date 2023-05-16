Радченко сравнил уровень сборных России и Камеруна

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о потенциальном товарищеском поединке между сборными России и Камеруна.

«Сборная Камеруна всегда была непростым соперником. Будет очень интересно посмотреть на игру с Россией. Уровень футболистов примерно равный», - приводит слова Радченко издание «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что контрольная встреча между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.

В последнем товарищеском матче, состоявшемся в марте, подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу над сборной Ирака со счетом 2:0.