«Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка, проиграв сопернику из первой лиги

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03 Марта 2021, 22:39,
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В 1/4 финала Кубка Украины всё же грянула сенсация. Киевское «Динамо» было близко от вылета из турнира в серии пенальти с «Колосом», но победило. А вот «Шахтёр» не смог забить перволиговому «Агробизнесу» на нейтральном поле в Киеве и в овертайме пропустил гол. Богдан Семенец получил проникающий пас по центру, оказался сам перед голкипером и пробил в цель, не сближаясь с последним противником. Добавим, что у «горняков» Алан Патрик не реализовал 11-метровый в начале второго тайма.
Итог матча 1:0, «Шахтёр» завершил борьбу за Кубок Украины.
Протокол игры
|(1:0) Семенец Богдан 96'
Мозиль Олег • 51'Шаповал Владислав • 67'Романюк Юрий 64' ( Ivan Kogut ( 64') • Черненко Руслан 24' 81' ( Семенец Богдан ( 81') • Семенюк Сергей 65' ( Vitaliy Grusha ( 65') • Петров Сергей Владимирович 81' ( Бойчук Игорь ( 81') • Roman Didyk • 87'Mykola Kogut 94' ( Немтинов Евгений ( 94') • Dmytro Yukhymovych • Курило Игорь • Косовский Сергей
Запасные: Ярмоленко Артём • Arsen Slotyuk • Артым Андрей
Пятов Андрей • Болбат Сергей • Кривцов Сергей • Хочолава Давид 90' • 109'Корниенко Виктор • Коноплянка Евгений 64' ( Майкон Барберан ( 64') • Судаков Георгий • 35'Патрик Алан • Антонио Маркос 64' ( Тете ( 64') • Манор Соломон 91' ( Тайсон Фреда ( 91') • Фернандо Педро 72' ( Дентиньо ( 72')
Запасные: Бондарь Валерий • Шевченко Алексей • Сиприано Маркос Робсон • Марлос Ромеро • Додо Домилсон
03 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Агробизнес