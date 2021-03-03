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«Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка, проиграв сопернику из первой лиги

03 Марта 2021, 22:39,

В 1/4 финала Кубка Украины всё же грянула сенсация. Киевское «Динамо» было близко от вылета из турнира в серии пенальти с «Колосом», но победило. А вот «Шахтёр» не смог забить перволиговому «Агробизнесу» на нейтральном поле в Киеве и в овертайме пропустил гол. Богдан Семенец получил проникающий пас по центру, оказался сам перед голкипером и пробил в цель, не сближаясь с последним противником. Добавим, что у «горняков» Алан Патрик не реализовал 11-метровый в начале второго тайма.

Итог матча 1:0, «Шахтёр» завершил борьбу за Кубок Украины.

Протокол игры  
Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Семенец Богдан 96'    
Мозиль Олег   51' Шаповал Владислав   67' Романюк Юрий   64' (Ivan Kogut (   64') Черненко Руслан   24'   81' (Семенец Богдан (   81') Семенюк Сергей   65' (Vitaliy Grusha (   65') Петров Сергей Владимирович   81' (Бойчук Игорь (   81') Roman Didyk   87' Mykola Kogut   94' (Немтинов Евгений (   94') Dmytro Yukhymovych Курило Игорь Косовский Сергей
Запасные: Ярмоленко Артём Arsen Slotyuk Артым Андрей
Пятов Андрей Болбат Сергей Кривцов Сергей Хочолава Давид   90'   109' Корниенко Виктор Коноплянка Евгений   64' (Майкон Барберан (   64') Судаков Георгий   35' Патрик Алан Антонио Маркос   64' (Тете (   64') Манор Соломон   91' (Тайсон Фреда (   91') Фернандо Педро   72' (Дентиньо (   72')
Запасные: Бондарь Валерий Шевченко Алексей Сиприано Маркос Робсон Марлос Ромеро Додо Домилсон
03 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Агробизнес
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