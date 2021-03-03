«Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка, проиграв сопернику из первой лиги

В 1/4 финала Кубка Украины всё же грянула сенсация. Киевское «Динамо» было близко от вылета из турнира в серии пенальти с «Колосом», но победило. А вот «Шахтёр» не смог забить перволиговому «Агробизнесу» на нейтральном поле в Киеве и в овертайме пропустил гол. Богдан Семенец получил проникающий пас по центру, оказался сам перед голкипером и пробил в цель, не сближаясь с последним противником. Добавим, что у «горняков» Алан Патрик не реализовал 11-метровый в начале второго тайма.

Итог матча 1:0, «Шахтёр» завершил борьбу за Кубок Украины.