«Динамо» едва сенсационно не вылетело из Кубка в матче с «Колосом»

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03 Марта 2021, 20:51,
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«Колос» из села Ковалёвка в очередной раз показал, что является неудобным соперником для киевского «Динамо». В матче 1/4 финала Кубка Украины команда Мирчи Луческу за 90 минут основного времени не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, а прочие попытки не таили в себе большой угрозы. Овертайм также не порадовал болельщиков голами, и соперники в итоге упражнялись в пробитии 11-метровых. После шести голов футболисты допустили четыре промаха подряд. В итоге победа 4:3 в пользу «Динамо».
Протокол игры
|Динамо Киев
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0:0
(пен. 4:3)
|Колос Ковалёвка
Бойко Денис • Караваев Александр • Забарный Илья • Миколенко Виталий 115' ( Тымчик Александр ( 115') • Сирота Александр • Сидорчук Сергей 115' ( Андриевский Александр ( 115') • Де Пена Карлос 63' 68' ( Леднёв Богдан ( 68') • Буяльский Виталий • Цыганков Виктор 25' ( Родригес Жерсон ( 25' ) • 75'Шапаренко Николай • Беседин Артём 96' ( Супряга Владислав ( 96')
Запасные: Бущан Георгий • Кедзёра Томаш • Сидклей Феррейра • Дуэлунд Миккель
Волынец Евгений • Золотов Николай • 55'Петров Кирилл • Черноморец Александр • 100'Гавриш Виталий • Антюх Денис • Задоя Евгений • Костишин Денис 72' 114' ( Милько Вадим ( 114') • Богданов Андрей • 90'Данфа Мамаду 74' ( Ильин Олег ( 74') • Лысенко Владимир 82' ( Ореховский Павел ( 82')
Запасные: Ром Матия • Кучеренко Евгений • Новак Евгений • Зозуля Алексей
03 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Киев, Колос