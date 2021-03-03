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«Динамо» едва сенсационно не вылетело из Кубка в матче с «Колосом»

03 Марта 2021, 20:51,

«Колос» из села Ковалёвка в очередной раз показал, что является неудобным соперником для киевского «Динамо». В матче 1/4 финала Кубка Украины команда Мирчи Луческу за 90 минут основного времени не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, а прочие попытки не таили в себе большой угрозы. Овертайм также не порадовал болельщиков голами, и соперники в итоге упражнялись в пробитии 11-метровых. После шести голов футболисты допустили четыре промаха подряд. В итоге победа 4:3 в пользу «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Киев

0:0

(пен. 4:3)

 Колос Ковалёвка
     
Бойко Денис Караваев Александр Забарный Илья Миколенко Виталий   115' (Тымчик Александр (   115') Сирота Александр Сидорчук Сергей   115' (Андриевский Александр (   115') Де Пена Карлос   63'   68' (Леднёв Богдан (   68') Буяльский Виталий Цыганков Виктор   25' (Родригес Жерсон (   25'   75') Шапаренко Николай Беседин Артём   96' (Супряга Владислав (   96')
Запасные: Бущан Георгий Кедзёра Томаш Сидклей Феррейра Дуэлунд Миккель
Волынец Евгений Золотов Николай   55' Петров Кирилл Черноморец Александр   100' Гавриш Виталий Антюх Денис Задоя Евгений Костишин Денис   72'   114' (Милько Вадим (   114') Богданов Андрей   90' Данфа Мамаду   74' (Ильин Олег (   74') Лысенко Владимир   82' (Ореховский Павел (   82')
Запасные: Ром Матия Кучеренко Евгений Новак Евгений Зозуля Алексей
03 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Киев, Колос
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