«Динамо» едва сенсационно не вылетело из Кубка в матче с «Колосом»

«Колос» из села Ковалёвка в очередной раз показал, что является неудобным соперником для киевского «Динамо». В матче 1/4 финала Кубка Украины команда Мирчи Луческу за 90 минут основного времени не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, а прочие попытки не таили в себе большой угрозы. Овертайм также не порадовал болельщиков голами, и соперники в итоге упражнялись в пробитии 11-метровых. После шести голов футболисты допустили четыре промаха подряд. В итоге победа 4:3 в пользу «Динамо».