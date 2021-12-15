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Кубок Украины

В 1/4 финала Кубка киевское «Динамо» сыграет с «Александрией», «Шахтёр» - со «Львовом»

15 Декабря 2021 • 15:36 Комментировать

В среду состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. В итоге в следующем раунде турнира между собой сыграют следующие команды.

«Александрия» - «Динамо»

«Днепр-1» - «Ворскла»

 

«Металлист» - «Заря»

Отметим, что жеребьевка не была «слепой», так как команды были поделены на две корзины. Участники еврокубков стартовали только с 1/8 финала. На каждой стадии предусмотрен только один матч между соперниками. Четвертьфинальные поединки запланированы на 2 марта, полуфиналы - на 20 апреля, а трофей будет разыгран 11 мая.

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