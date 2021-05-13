Сёмин: «Луческу – пример победного спортивного долголетия»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил киевское «Динамо» с победой в Кубке Украины.

«Динамо» - чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Луческу пришёл и всё выиграл – пример победного спортивного долголетия», - написал Сёмин в «Инстаграме».

Сегодня, 13 мая, киевское «Динамо» обыграло «Зарю» (1:0) в финале Кубка Украины. Отметим, что Луческу возглавил «Динамо» перед началом сезона.

Напомним, что Сёмин работал в киевском клубе с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012, за это время российский специалист по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Украины и трижды стал серебряным призером УПЛ.