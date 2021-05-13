Кубок Украины 2020-2021
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Киевское «Динамо» оформило золотой дубль, дожав «Зарю» в кубковом овертайме

13 Мая 2021, 21:40,

В украинском футболе завершился сезон 2020/21. В финальном матче Кубка страны встречались «Динамо» и «Заря». Поединок получился боевым и напряженным. Ближе к концу игры все четче вырисовывался перевес команды Мирчи Луческу, но забить никак не удавалось. К примеру, Николай Шапаренко после прорыва со своей половины поля пробил в перекладину. В овертайме все встало на свои места, и Виктор Цыганков ударом в упор завершил атаку. Он же не забил пенальти, но его команда все равно выиграла (1:0) и оформила золотой дубль.

Протокол игры  
Динамо Киев 1:0 Заря
(1:0) Цыганков Виктор 98'    
Бойко Денис Попов Денис II Кедзёра Томаш   67' Миколенко Виталий   11' (Караваев Александр (   11') Забарный Илья Сидорчук Сергей   90' Цыганков Виктор Родригес Жерсон   118' (Де Пена Карлос (   118') Буяльский Виталий   114' (Гармаш Денис (   114') Шапаренко Николай   35' Беседин Артём
Запасные: Леднёв Богдан Бущан Георгий Сидклей Феррейра Тымчик Александр Ванат Владислав Сирота Александр
Василь Никола Вернидуб Виталий   14' Иванисеня Дмитрий   111' Леовижилду   90' Фаворов Денис Юрченко Владлен   52' Кочергин Владислав   75' Хомченовский Дмитрий   117' (Цвек Ловро (   117') Назарина Егор   63' (Сайяд Аллахьяр (   63'   90') Кабаев Владислав   82' (Гладкий Александр (   82') Громов Артём   90' (Захеди Шахаб (   90')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл Цыганик Андрей Руфати Агрон Шевченко Никита Лунёв Максим
13 мая.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Киев, Заря
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