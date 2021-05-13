Киевское «Динамо» оформило золотой дубль, дожав «Зарю» в кубковом овертайме

В украинском футболе завершился сезон 2020/21. В финальном матче Кубка страны встречались «Динамо» и «Заря». Поединок получился боевым и напряженным. Ближе к концу игры все четче вырисовывался перевес команды Мирчи Луческу, но забить никак не удавалось. К примеру, Николай Шапаренко после прорыва со своей половины поля пробил в перекладину. В овертайме все встало на свои места, и Виктор Цыганков ударом в упор завершил атаку. Он же не забил пенальти, но его команда все равно выиграла (1:0) и оформила золотой дубль.