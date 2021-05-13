Киевское «Динамо» оформило золотой дубль, дожав «Зарю» в кубковом овертайме

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13 Мая 2021, 21:40,
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В украинском футболе завершился сезон 2020/21. В финальном матче Кубка страны встречались «Динамо» и «Заря». Поединок получился боевым и напряженным. Ближе к концу игры все четче вырисовывался перевес команды Мирчи Луческу, но забить никак не удавалось. К примеру, Николай Шапаренко после прорыва со своей половины поля пробил в перекладину. В овертайме все встало на свои места, и Виктор Цыганков ударом в упор завершил атаку. Он же не забил пенальти, но его команда все равно выиграла (1:0) и оформила золотой дубль.
Протокол игры
|Динамо Киев
|1:0
|Заря
|(1:0) Цыганков Виктор 98'
Бойко Денис • Попов Денис II • Кедзёра Томаш • 67'Миколенко Виталий 11' ( Караваев Александр ( 11') • Забарный Илья • Сидорчук Сергей • 90'Цыганков Виктор • Родригес Жерсон 118' ( Де Пена Карлос ( 118') • Буяльский Виталий 114' ( Гармаш Денис ( 114') • Шапаренко Николай • 35'Беседин Артём
Запасные: Леднёв Богдан • Бущан Георгий • Сидклей Феррейра • Тымчик Александр • Ванат Владислав • Сирота Александр
Василь Никола • Вернидуб Виталий • 14'Иванисеня Дмитрий • 111'Леовижилду • 90'Фаворов Денис • Юрченко Владлен • 52'Кочергин Владислав • 75'Хомченовский Дмитрий 117' ( Цвек Ловро ( 117') • Назарина Егор 63' ( Сайяд Аллахьяр ( 63' ) • 90'Кабаев Владислав 82' ( Гладкий Александр ( 82') • Громов Артём 90' ( Захеди Шахаб ( 90')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл • Цыганик Андрей • Руфати Агрон • Шевченко Никита • Лунёв Максим
13 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Киев, Заря