Кубок Украины 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Луческу: «Выигранные трофеи - всегда очень важно»

13 Мая 2021, 23:43,

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Выигранные трофеи - всегда очень важно, это возможность показать то, что игроки сделали за весь год, то, что отработали. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь, это большое горе», - цитирует Луческу пресс-служба киевлян.

Напомним, что румынский специалист возглавил «Динамо» в июле, за это время он успел выиграть с киевским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Стоит отметить, что с 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтёр», который является самым принципиальным соперником «Динамо».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола