Луческу: «Выигранные трофеи - всегда очень важно»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Выигранные трофеи - всегда очень важно, это возможность показать то, что игроки сделали за весь год, то, что отработали. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь, это большое горе», - цитирует Луческу пресс-служба киевлян.

Напомним, что румынский специалист возглавил «Динамо» в июле, за это время он успел выиграть с киевским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Стоит отметить, что с 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтёр», который является самым принципиальным соперником «Динамо».