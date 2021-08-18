По окончании встречи между «Олимпией» и «Волчанском» на стадии предварительного этапа Кубка Украины произошел неприятный инцидент – главный тренер хозяев набросился на одного из арбитров.

Наставник «Олимпии» Александр Кулик и его подопечные остались недовольны качеством работы судьи во время матча, отправившись разговаривать с ним после финального свистка. Впрочем, в отличие от футболистов, у тренера сдали нервы – тот нанес несколько ударов арбитру.

Игрокам пришлось разнимать драку, а на украинца теперь наверняка ожидает длительная дисквалификация и штраф. Поединок, к слову, закончился минимальной победой «Волчанска».