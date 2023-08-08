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Япония

Бывший нападающий сборной Франции Гомис перешёл в японский клуб официально

08 Августа 2023 • 12:45 Комментировать
Кавасаки Фронтале
...
Виссел Кобе
12.08 13:00

Известный французский нападающий Бафетимби Гомис перешёл в японский клуб «Кавасаки Фронтале» на правах свободного агента.

Минувший сезон 38-летний футболист провёл в «Галатасарае», забив в 23 матчах чемпионата Турции восемь мячей. Также Гомис известен по своим выступлениям за «Сент-Этьен», «Лион», «Суонси», «Марсель» и национальную сборную Франции, в составе которой провёл 12 матчей и забил три гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает опытного француза в 650 тысяч евро.

Отметим, что «Кавасаки Фронтале» является четырёхкратным чемпионом Японии. В последний раз этой команде удавалось выигрывать внутренний чемпионат в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 08 Августа
12:45 · Япония
Бывший нападающий сборной Франции Гомис перешёл в японский клуб официально
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