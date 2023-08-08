Известный французский нападающий Бафетимби Гомис перешёл в японский клуб «Кавасаки Фронтале» на правах свободного агента.

Минувший сезон 38-летний футболист провёл в «Галатасарае», забив в 23 матчах чемпионата Турции восемь мячей. Также Гомис известен по своим выступлениям за «Сент-Этьен», «Лион», «Суонси», «Марсель» и национальную сборную Франции, в составе которой провёл 12 матчей и забил три гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает опытного француза в 650 тысяч евро.

Отметим, что «Кавасаки Фронтале» является четырёхкратным чемпионом Японии. В последний раз этой команде удавалось выигрывать внутренний чемпионат в 2021 году.