Полузащитник «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста погасил налоговую задолженность в Японии. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее появилась информация, что 39-летний футболист задолжал Японии три с половиной миллиона евро в качестве налога. Напомним, с 2018 по 2023 год Иньеста выступал за японский «Виссел Кобе».

В составе японского коллектива испанский хавбек принял участие в 134 матчах с учетом всех турниров, 26 раз поразил ворота своих соперников и записал на свой счет 25 результативных передач.

С прошлого лета Иньеста выступает за «Эмирейтс». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.