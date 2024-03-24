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Япония

Иньеста оплатил налог в размере 3,5 млн евро слухи

24 Марта 2024 • 16:13 Комментировать

Полузащитник «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста погасил налоговую задолженность в Японии. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее появилась информация, что 39-летний футболист задолжал Японии три с половиной миллиона евро в качестве налога. Напомним, с 2018 по 2023 год Иньеста выступал за японский «Виссел Кобе».

В составе японского коллектива испанский хавбек принял участие в 134 матчах с учетом всех турниров, 26 раз поразил ворота своих соперников и записал на свой счет 25 результативных передач.

С прошлого лета Иньеста выступает за «Эмирейтс». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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