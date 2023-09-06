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Япония

Гилавоги может стать игроком японского клуба

06 Сентября 2023 • 09:35 Комментировать

32-летний свободный агент Жозуа Гилавоги, который находится в статусе свободного агента после ухода из немецкого «Вольфсбурга», может продолжить карьеру в чемпионате Японии. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По информации источника, в услугах опытного француза заинтересован «Виссел Кобе». Стороны обсуждают подписание двухлетнего трудового договора. У Гилавоги также был вариант переезда в чемпионат Саудовской Аравии, однако игрок отказался.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках за «Вольфсбург» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Его трансферный ценник – два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозуа Гилавоги Виссел Кобе трансферы футбола - лето 2023
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