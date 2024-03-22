В Японии требуют от Иньесты оплатить налоги на 3,5 млн евро

В Японии обвиняют бывшего футболиста сборной Испании Андреса Иньесту в неуплате налогов.

Как пишет COPE, легенда «Барселоны», который выступал в Японии за клуб «Виссел Кобе» на протяжении пяти лет, не декларировал свои доходы. Налоговые власти страны требуют от Иньесты оплатить в казну 3,5 миллиона евро.

Иньеста сейчас выступает за клуб «Эмиратес» из ОАЭ. Соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

В активе Иньесты 134 игры за «Виссел Кобе», в которых он забил 26 голов и сделал 25 ассистов на партнёров.