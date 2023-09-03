Испанский полузащитник Хуан Мата продолжит карьеру в Японии. О подписании контракта с 35-летним футболистом объявил «Виссел Кобе». Условия сделки клуб пока что не раскрывает. При этом в пресс-релизе говорится, что Мата будет играть под номером 64.

За «Виссел Кобе» ранее выступал другой известный испанский футболист – Андрес Иньеста. За японскую команду он играл в 2018-2023 годах. Недавно Иньеста стал игроком клуба «Эмирейтс» из ОАЭ.

Отметим, что Хуан Мата в последнее время находился без клубной прописки. По завершению прошлого сезона полузащитник покинул турецкий «Галатасарай».