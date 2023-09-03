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Япония

​Мата стал игроком японского клуба официально

03 Сентября 2023 • 15:54 Комментировать

Испанский полузащитник Хуан Мата продолжит карьеру в Японии. О подписании контракта с 35-летним футболистом объявил «Виссел Кобе». Условия сделки клуб пока что не раскрывает. При этом в пресс-релизе говорится, что Мата будет играть под номером 64.

За «Виссел Кобе» ранее выступал другой известный испанский футболист – Андрес Иньеста. За японскую команду он играл в 2018-2023 годах. Недавно Иньеста стал игроком клуба «Эмирейтс» из ОАЭ.

Отметим, что Хуан Мата в последнее время находился без клубной прописки. По завершению прошлого сезона полузащитник покинул турецкий «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
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