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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Ромы» уехал в аренду в Японию

12 Января 2024 • 13:01 Комментировать

Нападающий «Ромы» Ола Сольбаккен покинул Италию. 25-летний норвежский футболист решил продолжить карьеру в чемпионате Японии. Новым местом работы игрока стала «Урава Ред Даймондс». Стороны заключили арендное соглашение до окончания сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Первую половину сезона скандинавский форвард провел в пирейском «Олимпиакосе». Он сыграл восемь поединков и не отметился голевыми действиями.

Ола перешел в «Рому» на правах свободного агента в начале 2023 года после ухода из «Будё Глимт». За «волков» он сыграл 15 поединков, забил гол и сделал два ассиста.

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