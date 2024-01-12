Нападающий «Ромы» уехал в аренду в Японию

Нападающий «Ромы» Ола Сольбаккен покинул Италию. 25-летний норвежский футболист решил продолжить карьеру в чемпионате Японии. Новым местом работы игрока стала «Урава Ред Даймондс». Стороны заключили арендное соглашение до окончания сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Первую половину сезона скандинавский форвард провел в пирейском «Олимпиакосе». Он сыграл восемь поединков и не отметился голевыми действиями.

Ола перешел в «Рому» на правах свободного агента в начале 2023 года после ухода из «Будё Глимт». За «волков» он сыграл 15 поединков, забил гол и сделал два ассиста.