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Япония

Хуан Мата продолжит карьеру в Японии

01 Сентября 2023 • 22:35 Комментировать
Виссел Кобе
...
Киото Санга
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03.09 13:00

Полузащитник Хуан Мата подпишет контракт с японским «Виссел Кобе».

35-летний футболист оставался без клубной прописки с начала июля, когда подошёл к концу его контракт с турецким «Галатасараем». Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в ближайшее время известный атакующий хавбек заключит договор с «Виссел Кобе».

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год, а ранее представлял цвета лондонского «Челси», «Валенсии» и мадридского «Реала». В прошлом сезоне экс-игрок сборной Испании принял участие в 18 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, записав себе в актив три забитых мяча и две голевые передачи.

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Хуан Мата Виссел Кобе трансферы футбола - лето 2023
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