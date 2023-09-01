Хуан Мата продолжит карьеру в Японии

Полузащитник Хуан Мата подпишет контракт с японским «Виссел Кобе».

35-летний футболист оставался без клубной прописки с начала июля, когда подошёл к концу его контракт с турецким «Галатасараем». Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в ближайшее время известный атакующий хавбек заключит договор с «Виссел Кобе».

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год, а ранее представлял цвета лондонского «Челси», «Валенсии» и мадридского «Реала». В прошлом сезоне экс-игрок сборной Испании принял участие в 18 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, записав себе в актив три забитых мяча и две голевые передачи.