​Мэр японского города может остаться без мандата из-за... Криштиану Роналду

Мэр японского города Нагасаки, Кенго Оиши, может лишиться своего мандата из-за общественного давления, которое оказывается на него после того, как выяснилось, что в июле он пренебрег своими рабочими обязательствами ради просмотра товарищеского матча между клубом Криштиану Роналду, «Аль-Насром», и «ПСЖ».

Эта история стала достоянием общественности недавно с подачи издания South China Morning Post. В тот день Оиши должен был принять участие в конференции по поводу снижения рождаемости в Японии и эффектов глобального потепления, но отправил туда своего заместителя, а сам уехал наслаждаться игрой и потенциальной встречей с Криштиану Роналду.

И теперь это может дорого стоить ему.