Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Мэр японского города может остаться без мандата из-за... Криштиану Роналду

12 Декабря 2023 • 09:25 Комментировать

Мэр японского города Нагасаки, Кенго Оиши, может лишиться своего мандата из-за общественного давления, которое оказывается на него после того, как выяснилось, что в июле он пренебрег своими рабочими обязательствами ради просмотра товарищеского матча между клубом Криштиану Роналду, «Аль-Насром», и «ПСЖ».

Эта история стала достоянием общественности недавно с подачи издания South China Morning Post. В тот день Оиши должен был принять участие в конференции по поводу снижения рождаемости в Японии и эффектов глобального потепления, но отправил туда своего заместителя, а сам уехал наслаждаться игрой и потенциальной встречей с Криштиану Роналду.

И теперь это может дорого стоить ему.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
11:33 · Англия. Премьер-лига
Месси, Роналду и другие: названы 11 финалистов на звание лучшего игрока года
10:09 · Саудовская Аравия
​«Абсолютная легенда» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду
09:38 · США. МЛС
«Интер Майами» Месси - самый популярный клуб по запросам в 2023 году 1
09:25 · Саудовская Аравия
​Мэр японского города может остаться без мандата из-за... Криштиану Роналду
08:22 · Англия. Премьер-лига
38-летний Роналду сравнялся с Холанном по голам в 2023 году
08:16 · Саудовская Аравия
Роналду прокомментировал свой 50-й гол в 2023 году
11 Декабря
23:09 · Саудовская Аравия
Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году 1
22:48 · Саудовская Аравия
Роналду снова забивает – Криштиану поразил ворота «Аль-Шабаба» в Кубке Короля
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда может предложить 10 млн евро за форварда «Манчестер Юнайтед»
01:55 · Саудовская Аравия
Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты
10 Декабря
19:43 · Саудовская Аравия
​«Люблю это чувство»: Роналду сделал публикацию в соцсетях
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда хочет подписать Эриксена
16:29 · Россия. Премьер-лига
Месси или Роналду — Соболев выбрал самого крутого футболиста
13:33 · Испания. Ла Лига
Известный испанский нападающий готовится к переезду в Саудовскую Аравию
12:46 · Италия. Серия А
​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»
Все новости