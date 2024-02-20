Ито планирует отсудить 1,25 млн евро у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии

Хавбек сборной Японии и французского «Реймса» Дзюня Ито собирается взыскать компенсацию с двух женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии.

Как сообщает издание The Japan Times, футболист предоставил в окружной суд Осаки (Япония) иск с требованием выплатить ему 202 млн иен (1,25 млн евро).

Представители футболиста заявляют, что из-за этого разбирательства спонсоры расторгли с ним соглашения, поэтому Ито хочет получить причитающиеся ему деньги.

По мнению юристов, женщины обвинили Ито специально, чтобы помешать его выступлениям на Кубке Азии за национальную команду.