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Ито планирует отсудить 1,25 млн евро у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии

20 Февраля 2024 • 19:52 Комментировать
Гавр
...
Реймс
25.02 17:00

Хавбек сборной Японии и французского «Реймса» Дзюня Ито собирается взыскать компенсацию с двух женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии.

Как сообщает издание The Japan Times, футболист предоставил в окружной суд Осаки (Япония) иск с требованием выплатить ему 202 млн иен (1,25 млн евро).

Представители футболиста заявляют, что из-за этого разбирательства спонсоры расторгли с ним соглашения, поэтому Ито хочет получить причитающиеся ему деньги.

По мнению юристов, женщины обвинили Ито специально, чтобы помешать его выступлениям на Кубке Азии за национальную команду.


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Сборная Японии Реймс Дзюня Ито ещё теги

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