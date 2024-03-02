Инфантино: «Синей карточки на элитном уровне не будет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что введение синей карточки на высоком уровне не планируется.

Информация о возможном внедрении карточки нового цвета появилась несколькими неделями ранее. Сообщалось, что таким образом судьи будут наказывать игроков за тактические фолы и несогласие с принятыми решениями – провинившимся придётся покинуть поле на десять минут.

«На элитном карточке синие карточки применяться не будут, – утверждает функционер. – Если вам нужен яркий заголовок, можете написать так: «Синяя карточка получает красную карточку». Нам нужно быть серьёзными», – приводят испанские СМИ комментарии Инфантино.