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Инфантино: «Синей карточки на элитном уровне не будет»

02 Марта 2024 • 02:08 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что введение синей карточки на высоком уровне не планируется.

Информация о возможном внедрении карточки нового цвета появилась несколькими неделями ранее. Сообщалось, что таким образом судьи будут наказывать игроков за тактические фолы и несогласие с принятыми решениями – провинившимся придётся покинуть поле на десять минут.

«На элитном карточке синие карточки применяться не будут, – утверждает функционер. – Если вам нужен яркий заголовок, можете написать так: «Синяя карточка получает красную карточку». Нам нужно быть серьёзными», – приводят испанские СМИ комментарии Инфантино.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино Синяя карточка ещё теги
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