«Гент» отреагировал на скандальный баннер в адрес украинского нападающего Яремчука

Пресс-служба бельгийского «Гента» выступила с заявлением по поводу оскорбительного баннера в адрес нападающего «Брюгге» и сборной Украины Романа Яремчука во время матча 16-го тура местного чемпионата.

«Клуб категорически не одобряет этот баннер в сторону Яремчука. Это полное неуважение, такому нет места на нашем стадионе. Это было сделано отдельной группой лиц без какого-либо разрешения. Баннер был быстро убран с трибун арены. «Гент» приносит извинения Роману Яремчуку», - гласит сообщение клуба.

Напомним, что на баннере было написано: «Яремчук – иуда, смерть предателям».