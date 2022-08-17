Словенский «Манчестер Юнайтед» - болельщики «Марибора» заставили игроков расплакаться после матча

Дела «Марибора», словенского клуба, некогда выступавшего в Лиге чемпионов, идут совсем плохо - в национальном чемпионате команда, как и «Манчестер Юнайтед», занимает последнее место в турнирной таблице. Правда, в отличие от «МЮ», у «Марибора» есть очки - аж три, но после четырех туров. В своем очередном матче команда принимала дома принципиального конкурента - «Олимпию» из Любляны, и безропотно проиграла ей со счетом 0:2.

Болельщики «Марибора» ответили на поражение по-своему - они дружно покинули трибуны после второго гола столичной команды. Доигрывать матч пришлось при пустых трибунах. Футболисты «Марибора» восприняли это как пощечину - после матча, в раздевалке, многие из них расплакались, рассказал Радован Каранович, тренер команды.

- Публику это мало волнует, но меня радует, что игроки хоть как-то реагируют на происходящее, - поведал прессе Каранович.