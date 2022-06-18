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Скандальный арбитр матча Южная Корея - Италия в 2002 году признал некоторые свои ошибки

18 Июня 2022 • 23:00 Комментировать

Судейство эквадорского арбитра Байрона Морено в 1/8 финала чемпионата мира 2002 года, в котором сошлись Южная Корея и Италия, до сих пор считается одним из самых скандальных эпизодов за всю историю чемпионатов мира. Спустя ровно двадцать лет после того матча Морено попытался объяснить некоторые из своих скандальных решений, и даже признал некоторые из тогдашних ошибок.

- Не бывает идеального судейства. Тот матч стал важной вехой в моей карьере. Ошибки были, но у всех есть право на них. Только мертвые не ошибаются. Когда забивал Вьери, ео придерживали руками - если бы он не забил, я бы дал пенальти. Когда забивала Южная Корея, Пануччи сыграл рукой, но мяч остался у корейцев. А золотой мяч корейцы забили чисто. Я не думаю, что мои решения как-то повлияли на ход матча. Удаление Тотти? Перед этим он опасно сыграл в своей штрафной и это уже заслуживало второй желтой карточки для него, но я не стал ее показывать. А потом он упал в чужой штрафной, упал слишком легко, уже после того, как мяч был отыгран, - считает Морено.

И все же гол Томмази он не засчитал ошибочно - и не скрывает этого.

- В том случае меня подвел помощник, который поднял флажок и зафиксировал офсайд. Сегодня, с ВАР, такой проблемы не было бы. Я бы посмотрел повтор и изменил свое решение, - поделился Морено.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Байрон Морено
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