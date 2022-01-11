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54-летний Миура нашел себе новый клуб

11 Января 2022 • 21:19 Комментировать

54-летний японский нападающий Кадзуёси Миура покинул «Йокогаму», за которую выступал на протяжении 16 лет. Но несмотря на свой большой возраст, футболист не стал завершать карьеру и подписал контракт с клубом из 4-го дивизиона Японии – «Сузуку Пойнт Геттерс».

В последние сезоны нападающий откровенно не тянул выступления в элитном дивизионе, поэтому решил перебраться в команду уровнем ниже.

Отметим, что в феврале Миуре исполнится уже 55 лет. Первый матч на профессиональном уровне он провел в 1986 году за бразильский «Сантос». В середине 90-х футболисту удалось поиграть и в Европе: сезон 1994/95 футболист провел в составе «Дженоа», где отличился одним голом в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадзуеси Миура
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