Японский клуб продлил контракт с 53-летним нападающим

Японский клуб «Йокогама» пролонгировал сотрудничество с 53-летним форвардом Кацуйоси Миурой. Стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до завершения сезона-2020/2021. Этот сезон станет для ветерана 36-м в игровой карьере.

«Моя страсть к футболу не угасает. Я постоянно тренируюсь и ставлю перед собой новые цели. Хочу провести как можно больше матчей и помочь своей команде добиваться побед», - приводит слова Миуры пресс-служба японского клуба.

Кацуйоси сыграл за карьеру 669 поединков в различных турнирах, в которых отметился 187 голами и четырьмя результативными передачами.