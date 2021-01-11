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Японский клуб продлил контракт с 53-летним нападающим

11 Января 2021, 09:57,


Японский клуб «Йокогама» пролонгировал сотрудничество с 53-летним форвардом Кацуйоси Миурой. Стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до завершения сезона-2020/2021. Этот сезон станет для ветерана 36-м в игровой карьере.

«Моя страсть к футболу не угасает. Я постоянно тренируюсь и ставлю перед собой новые цели. Хочу провести как можно больше матчей и помочь своей команде добиваться побед», - приводит слова Миуры пресс-служба японского клуба.

Кацуйоси сыграл за карьеру 669 поединков в различных турнирах, в которых отметился 187 голами и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Йокогама Маринос, Кацуйоси Миура
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Комментарии (2)
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0
andi
11 Января 2021, 11:53

Во дает.Здоровья МИУРЫ.

1
NOBODY
11 Января 2021, 10:05

Ибрагимович с завистью читает эту новость...)))))

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