Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший карьеру в сборной России, вспомнил о своей грубой ошибке в поединке против Южной Кореи на чемпионате мира-2014.

«После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома. Боялся смотреть в глаза людям. Было чувство, что я подвел всю страну», - рассказал вратарь в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.

Напомним, что в настоящий момент проходит чемпионат Европы-2020. Сборная России провально выступила на турнире, заняв последнее место в группе с Финляндией, Данией и Бельгией.

Сегодня, 26 июня, стартуют матчи 1/8 финала Евро. В 19:00 мск сыграют сборные Уэльса и Дании, а в 22:00 встретятся Италия и Австрия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру