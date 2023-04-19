Вайденфеллер рассказал главный секрет триумфа немецкой сборной на ЧМ-2014

Бывший голкипер сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер поведал главный секрет немецкой сборной образца 2014 года - той, что выиграла чемпионат мира в Бразилии в, пожалуй, самом запоминающемся стиле из всех побед сборной Германии на чемпионатах мира. По словам Вайденфеллера, немецких игроков вдохновлял традиционный бразильский алкогольный коктейль - каипиринья.

- Каждый вечер мы оттягивались в баре под этот прекрасный напиток. По пять-шесть коктейлей за вечер. А по утрам тренировались. Для меня это был один из лучших периодов в жизни, я принял участие в чемпионате мира, мы выиграли его, к тому же, все время стояла прекрасная погода, - вспоминает Вайденфеллер.