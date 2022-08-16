Стоичков плакал, когда Месси проиграл в финале чемпионата мира

Болгарский нападающий Христо Стоичков рассказал о том, как болел за Лионеля Месси и аргентинскую сборную в матче против немецкой сборной в финале чемпионата мира 2014 года.

Болеть за немцев Стоичков не мог, так как Аргентину представляли не только Месси, но и Маскерано с наставником Диего Марадоной - все они были в той или иной степени связаны с «Барселоной», к тому же, Болгария обыграла немцев в четвертьфинале чемпионата мира 1994 года, когда Христо забил прекрасный гол со штрафного.

- Я был тогда на Маракане, на том матче. Аргентинская сборная проиграла немцам. Я плакал, увидев, как огорчился Лионель Месси. Я проиграл тот матч вместе с ним, - вспоминает Стоичков, цитируемый испанским изданием AS.