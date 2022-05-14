Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2014

Эрнанес рассказал об 1:7 с немцами в полуфинале ЧМ-2014

14 Мая 2022 • 04:48 Комментировать

Бывший футболист бразильской сборной и целого ряда итальянских клубов, Эрнанес, рассказал об унижении, которое пережила бразильская сборная в приснопамятном полуфинале чемпионата мира 2014 года с немцами. По словам Эрнанеса, все находившиеся на поле игроки оказались словно в каком-то анабиозе, когда немцы за первые полчаса игры сделали счет 5:0.

- У нас даже не было времени прийти в себя, мы были в шоке, и голы все влетали и влетали. Только Тьяго Силва метался по кромке поля и кричал на нас, обзывал нехорошими словами, не в силах поверить в то, что происходит, - вспоминает Эрнанес в подкасте Flow Sport Club.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Эрнанес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Мая
04:48 · Чемпионат мира 2014
Эрнанес рассказал об 1:7 с немцами в полуфинале ЧМ-2014
26 Июня
10:30 · Чемпионат мира 2014
Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома» 1
25 Июня
21:35 · Чемпионат мира 2014
Хедира рассказал об идеальной установке Лёва после первого тайма с Бразилией (5:0)
23 Мая
09:00 · Чемпионат мира 2014
Давид Луис вспомнил о поражении 1:7 от Германии на ЧМ-2014
25 Декабря
11:30 · Англия. Премьер-лига
FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия 20
27 Октября
16:37 · Испания. Ла Лига
Месси: «ЧМ-2014 - лучшее время для меня в сборной Аргентины» 1
01 Мая
10:47 · Чемпионат мира 2014
Месси: "Каждый день вспоминаю финал ЧМ-2014"
31 Марта
00:23 · Чемпионат мира 2014
Миятович: "Лучше бы "Барселону" выбили до финального матча с "Реалом" 1
27 Декабря
21:45 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал об ужасе травмы на ЧМ-2014
13 Декабря
12:32 · Испания. Ла Лига
Месси: "Не знаю, заживёт ли когда-нибудь рана от фиаско на ЧМ-2014" 1
08 Июля
10:40 · Чемпионат мира 2014
3 года назад Германия разгромила Бразилию 7:1 видео
02 Января
10:36 · Испания. Ла Лига
Роналдо остроумно ответил на троллинг Крооса 4 фото
09:56 · Испания. Ла Лига
Кроос пошутил над сборной Бразилии в поздравлении с Новым годом 3 фото
19 Декабря
19:19 · Чемпионат мира 2014
ФИФА пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности бывшего президента КОНКАКАФ
08 Ноября
12:42 · Чемпионат мира 2014
Озил извинился перед Давидом Луисом за полуфинал чемпионата мира-2014 5
Все новости
Рекомендуем