Эрнанес рассказал об 1:7 с немцами в полуфинале ЧМ-2014

Бывший футболист бразильской сборной и целого ряда итальянских клубов, Эрнанес, рассказал об унижении, которое пережила бразильская сборная в приснопамятном полуфинале чемпионата мира 2014 года с немцами. По словам Эрнанеса, все находившиеся на поле игроки оказались словно в каком-то анабиозе, когда немцы за первые полчаса игры сделали счет 5:0.

- У нас даже не было времени прийти в себя, мы были в шоке, и голы все влетали и влетали. Только Тьяго Силва метался по кромке поля и кричал на нас, обзывал нехорошими словами, не в силах поверить в то, что происходит, - вспоминает Эрнанес в подкасте Flow Sport Club.