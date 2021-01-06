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Игрок «Антверпена» извинился за приход на базу в футболке «Андерлехта»

06 Января 2021, 16:52,


Вингер «Антверпена» Дидье Ламкель Зе извинился за ситуацию, когда он пришёл на базу в футболке «Андерлехта», чтобы ускорить свой трансфер в «Панатинаикос». На базу, как известно, футболиста не пропустили.

«Я хочу извиниться перед клубом и болельщиками «Антверпена», потому что они всегда поддерживали меня. Моя голова была забита чем-то другим, переходом. Очень хочу извиниться за этот жест. Я доступен для клуба, если понадоблюсь новому тренеру. Надеюсь, в скором времени болельщики вернутся на трибуны», - сказал Дидье в обращении, которое в Twitter опубликовала пресс-служба клуба.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Антверпен, Дидье Ламкель Зе
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