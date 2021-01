Курьёз в Бельгии: Чтобы ускорить трансфер, футболист пришёл на базу в футболке другого клуба - его не пустили

Необычный случай произошёл в Бельгии. Вингер «Антверпена» Дидье Ламкель Зе так сильно хочет перейти в греческий «Панатинаикос», что решил оказывать давление на руководство своего нынешнего клуба.

В среду футболист явился на базу в футболке «Андерлехта». Как сообщает COPA 90, Дидье не пустили на объект. Судя по опубликованным фотографиям, футболист пытался открыть дверь силой.

В чемпионате Бельгии сезона 2020/2021 Дидье Ламкель Зе провёл за «Антверпен» только пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. 24-летний камерунец выступает за «Антверпен» с лета 2018 года.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.



Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8