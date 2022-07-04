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Мор – о матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»: «Будет заруба»

04 Июля 2022 • 01:02 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор находится в предвкушении матча ветеранов «красно-белых» и питерского «Зенита». Встреча запланирована перед Суперкубком России – 8 июля, и состоится в Санкт-Петербурге на «Петровском».

«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей», - приводит слова Мора Metaratings.

Эдуард отметил, что питерцы будут иметь преимущество, ведь большинство их игроков на 10-15 лет моложе ветеранов «Спартака». По мнению Эдуарда возраст даже в таких матчах решает многое. Также футболист предположил, что в матче ветеранов будет забито немало голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Эдуард Мор
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