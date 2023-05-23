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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Джикия может пропустить товарищеские матчи сборной России

23 Мая 2023 • 18:29 Комментировать

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопрос о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. Текущий розыгрыш РПЛ завершается 3 июня, а контрольные игры сборная планирует провести 15 и 20 июня.

«Знаю, что есть разговоры об игре с Камеруном. Не раз говорил, что сборная нужна. Чем статуснее соперник, тем будет интереснее. После сезона, возможно, у меня будет свой отпуск — буду лечиться. Возможно, не смогу сыграть за сборную», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отдал две голевые передачи.  

«Спартак» набрал 53 очка за 28 игр и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Сборная России планирует провести в июне два матча
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Камеруна Георгий Джикия
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