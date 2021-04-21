Пике - о Суперлиге: «Футбол принадлежит болельщикам»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался относительно возможного запуска нового турнира - европейской Суперлиги.

«Футбол принадлежит болельщикам. Сегодня это заметно больше, чем когда-либо», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Напомним, что о запуске Суперлиги было объявлено в понедельник, 19-го апреля. Изначально в число создателей проекта вошли 12 европейских топ-клубов, однако спустя день стало известно об отказе всех английских команд. К ним также примкнул представитель итальянского футбола - «Милан».