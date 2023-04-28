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«Црвена Звезда» снова не смогла обыграть «Партизан» на его поле - это не выходит уже семь лет

28 Апреля 2023 • 03:00 Комментировать

В Белграде состоялось 170-е белградское дерби - игра между «Црвеной Звездой», которая уже обеспечила себе чемпионский титул и стала первым подтвержденным участником Лиги чемпионов следующего сезона, и «Партизаном».

Игра закончилась унылыми нулями - моменты, конечно, были, но ни один из соискателей престижной победы не сумел проявить необходимую точность в завершении самых опасных атак.

И «Црвена Звезда», таким образом, снова не могла обыграть «Партизан» на его поле - с армейским клубом такого не случается с 2016 года. Также следует заметить, что нулевая ничья между этими клубами стала первой с 2010 года, обычно команды забивали друг другу хоть какие-то голы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии Сербия
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