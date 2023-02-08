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Гранат: «Кержакову стоило уехать на Кипр»

08 Февраля 2023 • 20:14 Комментировать

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал недавнее назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Кержакову стоило ехать на Кипр, если у него не было предложений в России. А если ещё и в самом клубе его желают видеть на посту главного тренера – это ему только в плюс. Всё он правильно сделал, ещё и европейский опыт получит», - цитирует Граната «Чемпионат».

Новый клуб Кержакова занимает в чемпионате Кипра 10 место.

Добавим, что в кипрском национальном первенстве в роли игрока «Ариса» выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин, поэтому на чемпионатом этой маленькой страны станет следить вдвойне интереснее.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Владимир Гранат Кармиотисса
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