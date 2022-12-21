Луис Суарес может перейти в «Гремио»

Легендарный форвард сборной Уругвая Луис Суарес может продолжить свою карьеру в Бразилии – на игрока претендует местный «Гремио».

Как сообщает Sport.es, в клубе намерены поговорить с представителем игрока. Контакты между сторонами уже были, но окончательный разговор ещё не состоялся. Ранее в СМИ появилась информация, что уругвайский ветеран может оказаться в МЛС.

В январе следующего года Суарес отметит своё 36-летие, до недавнего времени он был игроком уругвайского «Насьонала».

Добавим, Луис Суарес в качестве капитана сыграл и на недавнем чемпионате мира по футболу в Катаре, однако его сборная не вышла из группы, пропустив вперёд сборные Португалии и Южной Кореи.