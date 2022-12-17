«Интер» Майами работает над приглашением Суареса, но у игрока есть и другой вариант

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес продолжает искать себе новую команду. По информации от журналиста Николо Скиры, в приглашении футболиста заинтересован «Интер» Майами, но у форварда также есть предложение от мексиканского «Крус Асуль».

Напомним, в начале сезона Суарес выступал за уругвайский «Насьональ», с которым подписал краткосрочный контракт на несколько месяцев, который закончился к началу чемпионата мира в Катаре.

Последним клубом Суареса в Европе стал мадридский «Атлетико», в составе которого уругваец в сезоне-2020/21 стал чемпионом Испании.