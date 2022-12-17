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«Интер» Майами работает над приглашением Суареса, но у игрока есть и другой вариант

17 Декабря 2022 • 11:41 Комментировать

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес продолжает искать себе новую команду. По информации от журналиста Николо Скиры, в приглашении футболиста заинтересован «Интер» Майами, но у форварда также есть предложение от мексиканского «Крус Асуль».

Напомним, в начале сезона Суарес выступал за уругвайский «Насьональ», с которым подписал краткосрочный контракт на несколько месяцев, который закончился к началу чемпионата мира в Катаре.

Последним клубом Суареса в Европе стал мадридский «Атлетико», в составе которого уругваец в сезоне-2020/21 стал чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Крус Асуль Интер Майами
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