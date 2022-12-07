​Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре

Александр Кокорин был признан лучшим футболистом «Ариса» по итогам ноября. Об этом рассказывает пресс-служба кипрского клуба.

В прошлом месяце Кокорин записал на свой счёт два гола, поразив ворота «Омонии» и «Пафоса» - команд, являющихся для «Ариса» конкурентами.

Стоит сказать, что Александр Кокорин был признан лучшим игроком месяца в «Арисе» второй раз кряду.

Напомним, что за «Арис» 31-летний Кокорин выступает на временной основе. Киприоты в конце лета арендовали российского нападающего у итальянской «Фиорентины». В договоре нет опции выкупа.

Всего за «Арис» Александр Кокорин забил 5 голов в 10 матчах.