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​Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре

07 Декабря 2022 • 14:23 Комментировать

Александр Кокорин был признан лучшим футболистом «Ариса» по итогам ноября. Об этом рассказывает пресс-служба кипрского клуба.

В прошлом месяце Кокорин записал на свой счёт два гола, поразив ворота «Омонии» и «Пафоса» - команд, являющихся для «Ариса» конкурентами.

Стоит сказать, что Александр Кокорин был признан лучшим игроком месяца в «Арисе» второй раз кряду.

Напомним, что за «Арис» 31-летний Кокорин выступает на временной основе. Киприоты в конце лета арендовали российского нападающего у итальянской «Фиорентины». В договоре нет опции выкупа.

Всего за «Арис» Александр Кокорин забил 5 голов в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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