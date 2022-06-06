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Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры

06 Июня 2022 • 01:44 Комментировать

Бывший защитник «Порту», «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш решил повесить бутсы на гвоздь.

Прошедший сезон 40-летний португалец провёл в греческой «Аполлоне». О своём решении Алвеш сообщил в социальных сетях: «Я объявляю о завершении своей футбольной карьеры и хочу поблагодарить все клубы, всех тренеров и всех людей, которые были причастны к моему спортивному пути. Спасибо моей семье и друзьям за поддержку, оказываемую в любые времена. Это путешествие заканчивается, но за ним открываются новые возможности. До скорых встреч!» – написал португалец.

На счету Бруну Алвеша 96 матчей и 11 голов за сборную Португалии, с которой защитник выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Порту Сборная Португалии Бруну Алвеш
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