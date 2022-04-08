Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)

Футболист «Барселоны Гуаякиль» Дамиан Диас забил сумасшедший гол прямым ударом с углового.
В Южной Америке стартовал розыгрыш Южноамериканского кубка. Одной из пар стало противостояние «Барселоны Гуаякиль» из Эквадора и уругвайского «Монтевидео». Встреча запомнилась множеством голов, один из которых был забит прямым ударом с углового.
Футболист «Барселоны» Дамиан Диас, заметив вышедшего вратаря соперников, внешней стороной стопы закрутил мяч прямо в сетку. Голкипер «Монтевидео» был бессилен.
Самое интересное, что тот же футболист за несколько минут до этого гола не сумел забить одиннадцатиметровый удар. Впрочем, после такого шикарного взятия ворот от углового флажка, «Барселона» повела 4:2 и спокойно закончила матч победой.
VIDEO
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен
Грузия (до 19 лет) (жен)
2:0
Армения (до 19 лет) (жен)
окончен
Австралия (жен)
2:1
Новая Зеландия (жен)
1.44
4.80
6.00
окончен
Албания (до 19 лет) (жен)
2:0
Кипр (до 19 лет) (жен)
окончен
Блэкберн (до 23 лет)
2:0
Вест Хэм (до 23 лет)
окончен
Шотландия (до 19 лет) (жен)
7:1
Эстония (до 19 лет) (жен)
08.04 15:30
Шабаб Аль-Сахель
...
Тадамон Сур
1.90
3.25
4.05
08.04 16:00
Турция (до 19 лет) (жен)
...
Израиль (до 19 лет) (жен)
Идет 85 минута
Хапоэль Петах-Тиква
2:1
Хапоэль Умм-Аль-Фахм
Идет 88 минута
Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон
0:0
Маккаби Ахи-Назарет
Идет 84 минута
Бейтар Тель-Авив
0:1
Хапоэль Акре
Идет 85 минута
Хапоэль Афула
1:1
Хапоэль Раанана
2.55
2.85
2.90
Идет 84 минута
Хапоэль Рамат-Ган
1:0
Хапоэль Ришон-ле-Цион
2.55
2.70
3.00
08.04 16:00
Хараре Сити
...
Tenax CS FC
08.04 16:30
Словакия (до 19 лет) (жен)
...
Andorra U19 W
08.04 16:45
Аль-Ансар
...
Shabab El-Bourj
08.04 18:00
Lobos Huerta
...
Сьервос
08.04 19:00
Guerreros de Xico
...
Алебрихес-2 Оахака
08.04 19:30
Грёдиг
...
Бишофсхофен
08.04 19:30
Райхенау
...
Куфштайн
08.04 20:00
Вальс Грюнау
...
Аниф
08.04 20:00
Швац
...
Тельфс
08.04 20:00
СВ Инсбрук
...
Ваккер-2 Инсбрук
08.04 20:30
Гессен Драйайх
...
FC 1906 Erlensee
08.04 20:30
Осдорф
...
Хамм Юнайтед
08.04 20:30
Фельберт
...
Клефе
08.04 20:30
Монхайм
...
Рот-Вайсс Эссен
08.04 21:00
Манчестер Юнайтед (до 23 лет)
...
Челси (до 23 лет)
08.04 21:00
Косово (до 19 лет) (жен)
...
Казахстан (до 19 лет) (жен)
08.04 21:00
Зюдерельбе
...
Бармбек-Уленхорст
08.04 21:30
Брага-2
...
Оливейренсе
08.04 21:45
Ларн
...
Колрейн
1.72
3.80
4.50
08.04 22:30
Фафе
...
Анадия
08.04 22:30
Jordan W
...
India W
09.04 00:00
Интер Плая-дель-Кармен
...
Escorpiones
09.04 03:00
Текос
...
Mazorqueros FC
09.04 04:30
Депортиво Тепик ДжАП
...
Tritones Vallarta
09.04 05:30
Канада (жен)
...
Нигерия (жен)
09.04 10:15
Сэмфорд Рейнджерс
...
Surfers Paradise Apollo
09.04 10:30
Южная Корея (жен)
...
Вьетнам (жен)
09.04 11:00
Сербия (до 19 лет) (жен)
...
Литва (до 19 лет) (жен)
09.04 11:15
Вирджиния Юнайтед
...
Мэджик Юнайтед
09.04 12:00
Кумера Кольтс
...
Норт Стар
09.04 12:30
Гранж Тайстл
...
Таринга Роверс
09.04 13:00
Швейцария (до 19 лет) (жен)
...
Босния и Герцеговина (до 19 лет) (жен)
09.04 14:00
Дания (до 19 лет) (жен)
...
Польша (до 19 лет) (жен)
09.04 14:00
Bulawayo City FC
...
Платинум
09.04 14:30
Фленсбург
...
Айхеде
09.04 14:30
Бордесхольм
...
Тодесфельде
09.04 15:00
Энгерс
...
Деффлен
09.04 15:00
Кобленц
...
Дуденхофен
09.04 15:00
Балтика-БФУ
...
Чертаново
09.04 15:00
Волна Нижегородская область
...
Кайрат Москва
09.04 15:00
Сокол
...
Пересвет Домодедово
09.04 15:00
Авангард Курск
...
Строгино
09.04 15:00
Santarem
...
Кальдаш
09.04 15:00
Pansdorf
...
Eckernfoerder SV
09.04 15:00
Юнион Ноймюнстер
...
Альтенгольц
09.04 15:30
Англия (до 19 лет) (жен)
...
Исландия (до 19 лет) (жен)
09.04 15:30
Италия (до 19 лет) (жен)
...
Венгрия (до 19 лет) (жен)
09.04 16:00
Рот-Вайсс Хадамар
...
Барокштадт
09.04 16:00
Чехия (до 19 лет) (жен)
...
Греция (до 19 лет) (жен)
09.04 16:00
Азербайджан (до 19 лет) (жен)
...
Malta U19 W
09.04 16:00
Тюрк Гюджю Фридберг
...
Бухония Флиден
09.04 16:00
Франция (до 19 лет) (жен)
...
Ирландия (до 19 лет) (жен)
09.04 16:00
Черногория (до 19 лет) (жен)
...
Латвия (до 19 лет) (жен)
Идет 0 минута
Финляндия (до 19 лет) (жен)
0:0
Беларусь (до 19 лет) (жен)
09.04 16:00
Вальдгирмес
...
Фернвальд
Идет 0 минута
Германия (до 19 лет) (жен)
0:0
Россия (до 19 лет) (жен)
09.04 16:00
Santa Lucia F.C.
...
Сиренс
09.04 16:00
Красава
...
Енисей-2
09.04 16:00
Муром
...
Ленинградец
09.04 16:00
Родина Москва
...
Динамо Владивосток
09.04 16:00
Динамо Брянск
...
СКА-2 Хабаровск
09.04 16:00
Рязань
...
Саранск
09.04 16:00
Нгези Платинум
...
Динамос
09.04 16:00
Херенталс
...
Триангле Юнайтед
09.04 16:00
Ва-Ва
...
Чикен Инн
09.04 16:00
Блэк Ринос
...
Кариба
09.04 16:30
Цетинье
...
КОМ
09.04 16:30
Бокель
...
Игало
09.04 16:30
Беране
...
OFK Mladost Donja Gorica
09.04 16:30
Единство Биело-Поле
...
Титоград
09.04 16:30
Грбаль
...
Арсенал Тиват
4.80
3.30
1.80
09.04 16:30
Мехтершайм
...
Гонзенхайм
09.04 16:30
Сальмрор
...
Пфеддершайм
09.04 16:30
Алеманния Вальдальгесхайм
...
Арминия Людвигсхафен
09.04 16:30
Рёхлинг
...
Кайзерслаутерн-2
09.04 16:45
Аль-Ахед
...
Bourj FC
09.04 17:00
Рамлинген-Эхлерсхаузен
...
Ольденбург-2
09.04 17:00
Зеекирхен
...
Кюхль
09.04 17:00
BW Schwalbe Tuendern
...
Берсенбрюк
09.04 17:00
Саальфельден
...
Зальцбургер
09.04 17:00
Айсбахталер
...
Ягерсбург
09.04 17:00
Хибернианс
...
Флориана
09.04 17:00
Каррик Рейнджерс
...
Данганнон Свифт
1.97
3.65
3.45
09.04 17:00
Гленторан
...
Крузейдерс
1.97
3.30
3.70
09.04 17:00
Портадаун
...
Уорренпойнт Таун
2.55
3.30
2.60
09.04 17:00
Гленавон
...
Баллимена Юнайтед
1.84
3.80
3.80
09.04 17:00
Дандела
...
Ардс
09.04 17:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
...
Лафголл
09.04 17:00
Кнокбреда
...
Queen's University
09.04 17:00
Dergview FC
...
Баллинамаллард Юнайтед
09.04 17:00
Инститьют
...
Балликлэр Комрейдс
09.04 17:00
Аннаг Юнайтед
...
АФК Ньюри Сити
09.04 17:00
Динамо-2 Москва
...
Звезда Санкт-Петербург
09.04 17:00
Локомотив-Казанка
...
Динамо СПб
09.04 17:00
Лузитания Лороза
...
Канелас
09.04 17:00
Амора
...
Кова-Пьедаде
09.04 17:00
Хоэнемс
...
Admira Dornbirn
09.04 17:00
Аустрия Зальцбург
...
Сент-Йоханн
09.04 18:00
Испания (до 19 лет) (жен)
...
Португалия (до 19 лет) (жен)
09.04 18:00
Голландия (до 19 лет) (жен)
...
Румыния (до 19 лет) (жен)
09.04 18:00
Вольфенбюттель
...
ТБ Упхузен
09.04 18:00
Шинник
...
Тверь
09.04 18:30
Словения (до 19 лет) (жен)
...
Liechtenstein U19 W
09.04 18:30
Северная Македония (до 19 лет) (жен)
...
Молдова (до 19 лет) (жен)
09.04 18:30
Эммельсхаузен
...
Эппельборн