Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)

Футболист «Барселоны Гуаякиль» Дамиан Диас забил сумасшедший гол прямым ударом с углового.

В Южной Америке стартовал розыгрыш Южноамериканского кубка. Одной из пар стало противостояние «Барселоны Гуаякиль» из Эквадора и уругвайского «Монтевидео». Встреча запомнилась множеством голов, один из которых был забит прямым ударом с углового.

Футболист «Барселоны» Дамиан Диас, заметив вышедшего вратаря соперников, внешней стороной стопы закрутил мяч прямо в сетку. Голкипер «Монтевидео» был бессилен.

Самое интересное, что тот же футболист за несколько минут до этого гола не сумел забить одиннадцатиметровый удар. Впрочем, после такого шикарного взятия ворот от углового флажка, «Барселона» повела 4:2 и спокойно закончила матч победой.