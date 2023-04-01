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Пименов - о словах Карпина: «Главный тренер сборной так говорить не может»

01 Апреля 2023 • 09:56 Комментировать

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Ранее специалист заявил, что не держится за место наставника сборной страны.

«Главный тренер сборной так говорить не может. Он мог сказать все, что угодно, но только не это. Если его захотят уволить, понятно, что и так уволят», - приводит слова Пименова «КП Спорт».

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до середины 2024 года.

В матче национальная команда провела два товарищеских поединка. В первом была зафиксирована ничья с Ираном (1:1), а во втором добыта победа над Ираком со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Руслан Пименов
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