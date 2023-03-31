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Миятович: «Ах, жизнь в Югославии была прекрасной!»

31 Марта 2023 • 06:56 Комментировать

Сербский футболист из Черногории Предраг Миятович в свое время был одним из лучших футболистов мадридского «Реала», прекрасно ассистируя Раулю Гонсалесу. Он относился к прекрасному поколению поздне-югославских футболистов - тех, которые выиграли Кубок чемпионов в 1991 году, а также были на слуху у всех в 90-е годы - Давор Шукер, Роберт Просинечки, Горан Панчев... Миятович вспоминает ту команду.

- Все мы тогда покинули Югославию примерно с 1993 по 1995 год. Жизнь в Югославии на самом деле была прекрасной. Мы служили эталоном для всех стран Восточной Европы. А в 1987 году мы выиграли чемпионат мира для футболистов до 20 лет в Чили. У нас было отличное поколение. Никто не ставил тогда на нас, а мы выиграли, - цитирует Миятовича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Югославии Предраг Миятович
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