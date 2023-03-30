Уваров рассказал о желании Абрамовича купить клуб в Израиле

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров рассказал о желании Романа Абрамовича приобрести футбольный клуб в Израиле.

«Мы были знакомы. Он же в Израиле турниры проводил. А потом у Абрамовича была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева», — рассказал нынешний тренер голкиперов «Маккаби» из Тель-Авива в интервью «Чемпионату». По его словам, экс-владелец «Челси» хотел видеть Уварова в роли тренера вратарей, а сам Александр аргументировал свой отказ принципиальностью противостояния «Маккаби» и «Хапоэля».

Напомним, что Абрамович владел лондонским «Челси» с 2003 по 2022 год. Под его управлением «синие» выиграли две Лиги чемпионов и пять титулов Английской премьер-лиги.