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Главный тренер «Ариса» высказался о возможном выкупе Кокорина

27 Марта 2023 • 19:06 Комментировать

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном выкупе Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».

«Вопрос о выкупе будет тянуться до последнего. Тем более, если Саша будет продолжать играть в таком же духе, а в «Фиорентине» поменяется тренер, то, наверняка, его захотят там увидеть», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также тренер «Ариса» отметил, что хочет и дальше видеть российского нападающего в своём клубе.

Напомним, что Александр Кокорин выступает в кипрском коллективе с августа прошлого года. На его счету 23 матча, в которых 32-летний форвард забил 11 голов при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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