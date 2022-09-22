«Левадия» посредством своего официального сайта объявила об уходе Максима Калиниченко с должности главного тренера. Украинец проработал у руля эстонской команды всего лишь 10 дней.
Под руководством Максима Калиниченко «Левадия» провела только один матч – против «Курессааре» (поражение 2:3).
«В последние дни мы провели переговоры с игроками и тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этой среде трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем», - сказал Виктор Левада, президент эстонского клуба.
В России Максима Калиниченко знают главным образом по выступлениям за «Спартак».
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