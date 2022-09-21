Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Олимпиакос» объявил о возвращении Мичела на тренерский мостик официально

 
21 Сентября 2022 • 14:15 Комментировать

Испанский тренер Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, вернулся на должность главного тренера «Олимпиакоса». Об этом клуб объявил на страницах своего официального сайта. Условия контракта, который подписал 59-летний специалист, не разглашаются.

На тренерском мостике «Олимпиакоса» Мичел сменил Карлоса Корберана, отработавшего на этой должности всего полтора месяца.

Мичел ранее работал в «Олимпиакосе» с февраля 2013 года по январь 2015 года. Тогда под руководством испанца «красно-белые» провели 90 матчей. Результаты были следующими: 64 победы, 11 ничьих, 15 поражений.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Мичел Хосе Мичел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Германия (до 19 лет) 5:0 Армения (до 19 лет)
окончен Италия (до 19 лет) 0:2 Эстония (до 19 лет)
окончен Турция (до 19 лет) 4:4 Люксембург (до 19 лет)
21.09  15:00 Австрия (до 19 лет) ... Литва (до 19 лет)
21.09  15:00 Грузия (до 19 лет) ... Дания (до 19 лет)
21.09  15:00 Чехия (до 19 лет) ... Андорра (до 19 лет)
21.09  16:30 Сараево-2000 (жен) ... Цюрих Фрауэн (жен)
21.09  17:00 Азербайджан (до 19 лет) ... Болгария (до 19 лет)
21.09  17:00 Албания (до 19 лет) ... Бельгия (до 19 лет)
21.09  18:00 Ирландия (до 19 лет) ... Гибралтар (до 19 лет)
21.09  18:00 Уэльс (до 19 лет) ... Венгрия (до 19 лет)
21.09  18:00 Беларусь (до 19 лет) ... Словакия (до 19 лет)
21.09  18:30 KuPS W ... Санкт-Пёльтен (жен)
21.09  19:00 Англия (до 19 лет) ... Черногория (до 19 лет)
21.09  19:00 Босния и Герцеговина (до 19 лет) ... Польша (до 19 лет)
21.09  19:00 Жилстрой-2 (жен) ... Влажния (жен)
21.09  19:00 Сандвикен (жен) ... Русенгор (жен)
21.09  19:00 Тронхейм (жен) ... Реал Мадрид Феменино (жен)
21.09  19:30 Швейцария (до 19 лет) ... Греция (до 19 лет)
21.09  19:30 Спартак Прага (жен) ... Roma W
21.09  20:00 Латвия (до 19 лет) ... Румыния (до 19 лет)
21.09  20:00 Valur W ... Славия Прага (жен)
21.09  20:30 Северная Ирландия (до 19 лет) ... Словения (до 19 лет)
21.09  20:30 Голландия (до 19 лет) ... Молдова (до 19 лет)
21.09  21:30 ПСЖ (жен) ... Хеккен (жен)
21.09  21:30 Полтон Роверз ... Госпорт
21.09  21:45 Бёри ... Ланкастер Сити 3.95 4.00 1.80
22.09  00:00 Aguacateros CDU ... Атлетико Сальтильо
22.09  05:30 Fiji U19 ... Новая Каледония (до 19 лет)
22.09  09:00 Новая Зеландия (до 19 лет) ... Таити (до 19 лет)
22.09  12:30 Польша (до 17 лет) (жен) ... Греция (до 17 лет) (жен)
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
14:15 · Другое
​«Олимпиакос» объявил о возвращении Мичела на тренерский мостик официально
20 Сентября
11:08 · Другое
Швейцарский футболист умер в 34 года
19 Сентября
06:24 · Другое
«Олимпиакос» уволил главного тренера через полтора месяца после назначения официально
16 Сентября
00:23 · Франция. Лига 1
Дани Алвес: «Буду играть до 50, если Месси обойдёт меня по трофеям» 2
00:13 · Франция. Лига 1
Дани Алвес сделал выбор между Пеле и Месси 1
15 Сентября
19:47 · Другое
​«Олимпиакос» представил «звезду мирового футбола» - Хамеса
19:12 · Другое
​Кокорин снова начал игру «Ариса» на скамейке
18:05 · Другое
Выступающий в Бельгии форвард «Интера» вызвал волну критики своим празднованием гола
11 Сентября
04:32 · Другое
Пьянич забил свой первый гол в ОАЭ
09 Сентября
20:55 · Другое
«Шарджа» может подписать ещё одного звёздного полузащитника вслед за Пьяничем
09:05 · Другое
Овечкин договорился с Фонбет о повышенном бонусе для новых клиентов
07 Сентября
19:09 · Испания. Ла Лига
​Пьянич стал игроком клуба «Шарджа» официально
06 Сентября
17:29 · Другое
​В Монголии футболиста дисквалифицировали на год за расизм 5
05 Сентября
21:07 · Другое
Женская сборная России одержала разгромную победу в товарищеском матче
04 Сентября
20:07 · Другое
В бельгийском чемпионате едва не побили рекорд Лукаку
Все новости
Рекомендуем