Испанский тренер Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, вернулся на должность главного тренера «Олимпиакоса». Об этом клуб объявил на страницах своего официального сайта. Условия контракта, который подписал 59-летний специалист, не разглашаются.

На тренерском мостике «Олимпиакоса» Мичел сменил Карлоса Корберана, отработавшего на этой должности всего полтора месяца.

Мичел ранее работал в «Олимпиакосе» с февраля 2013 года по январь 2015 года. Тогда под руководством испанца «красно-белые» провели 90 матчей. Результаты были следующими: 64 победы, 11 ничьих, 15 поражений.