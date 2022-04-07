Чеферин не ответил на вопрос о полном изгнании России из УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин не стал отвечать на вопрос журналистов о полном изгнании России из организации. Напомним, что ранее ходили слухи о возможном исключении страны из европейской конфедерации.
«В эти дни рассматривается много вопросов. Ситуация меняется стремительно. Я был бы не серьезным президентом УЕФА, если бы сперва говорил со СМИ, а потом с исполкомом, генеральной ассамблеей или кем-то ещё», – заключил Чеферин.
Напомним, ранее президент УЕФА не стал исключать возможность проведения в России Евро-2028 или 2032. Ранее организация отобрала у страны право провести финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в мае в Санкт-Петербурге.
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