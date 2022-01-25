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Это'О: «Гвардиола не смог выиграть ЛЧ с «Баварией», а Моуринью выиграл турнир с «Порту»

25 Января 2022 • 14:45 Комментировать (1)

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Самюэль Это'О сравнил тренерские качества Пепа Гвардиолы с Жозе Моуринью. Напомним, что под руководством Пепа Это'О выступал в «Барселоне», а с Моуринью камерунец работал в «Интере» и «Челси».

«Гвардиола или Моуринью? Я не могу сравнивать тренера, который не смог выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», с тем, кто выиграл этот турнир с «Порту», – заявил камерунец.

Напомним, что Гвардиола трижды вылетал с «Баварией» в Лиге чемпионов на стадии полуфинала. В 2009 году испанец был главным инициатором идеи продажи Самюэля Это'О в «Интер» и приглашения на его место Златана Ибрагимовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Самюэль Это'О
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
25 Января 2022 в 14:58
Ахахахахах)))))
Вот это уровень!!!!
Этой новости 20 мая будет 3!!!!!! года
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