Это'О: «Гвардиола не смог выиграть ЛЧ с «Баварией», а Моуринью выиграл турнир с «Порту»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Самюэль Это'О сравнил тренерские качества Пепа Гвардиолы с Жозе Моуринью. Напомним, что под руководством Пепа Это'О выступал в «Барселоне», а с Моуринью камерунец работал в «Интере» и «Челси».

«Гвардиола или Моуринью? Я не могу сравнивать тренера, который не смог выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», с тем, кто выиграл этот турнир с «Порту», – заявил камерунец.

Напомним, что Гвардиола трижды вылетал с «Баварией» в Лиге чемпионов на стадии полуфинала. В 2009 году испанец был главным инициатором идеи продажи Самюэля Это'О в «Интер» и приглашения на его место Златана Ибрагимовича.